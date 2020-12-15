تريزيجيه يوجه رسالة دعم لمنتخب الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي وجه النجم محمود حسن "تريزيجيه" المحترف في صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي، رسالة دعم إلى لاعبي منتخب شباب مصر. وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد اعتمد خسارة مصر اعتباريًا أمام ليبيا في افتتاح مباريات الفريقين بدورة شمال أفريقيا، لكثرة إصابات منتخب مصر بفيروس كورونا وعدم استكمال النصاب القانوني للفريق في اللقاء بتواجد 15 لاعبًا. وكتب تريزيجيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رجالة منتخب الشباب، ربنا معاكم وينصركم يا أبطال مصر كلها فى ضهركم".

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