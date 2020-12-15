بالفيديو.. لاعبو منتخب الشباب: "مش هنرجع مصر.. ساعدونا نكمل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلي:

شدد لاعبو المنتخب الوطني للشباب، على عدم وجود رغبة لديهم بالانسحاب من منافسات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم 2021.

وبثّ أحمد موسى، خلال برنامجه على فضائية صدى البلد، مقطع فيديو للاعبين وهم يتناقشون في الأمر؛ حيث أخذوا يقولون: "محدش هيمشي كلنا قاعدين، والله العظيم محدش هيمشي، كنت حاولوا الماتش يتأجل".

وآخرون قالوا: "إحنا 13 لاعباً لن نرجع لمصر ابعتولنا 3 لاعبين وهنلعب، مش هنمشي هنكمل وهنصعد إن شاء الله، إن شاء الله هنلعب ونكسب ونصعد، هنستنى ونلعب مش هنرجع".

وأعلن وزير الرياضة، أشرف صبحي، عبر بيان رسمي صادر عنه في وقت سابق من اليوم، أنه تم التنسيق مع وزارة الطيران المدني لإرسال طائرة خاصة إلى تونس غدًا، الأربعاء، لإعادة بعثة منتخب مصر للشباب.

وكان من المقرر أن يستهل منتخب الشباب مشواره في البطولة بمواجهة نظيره الليبي، اليوم وهو الأمر الذي تعذّر بعدما ضرب فيروس كورونا صفوف لاعبي المنتخب الوطني للشباب.

في بطولة شمال أفريقيا، في تونس، خلال الفترة من 15 إلى 28 ديسمبر الجاري، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.