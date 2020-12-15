وزارة الرياضة ترد.. هل تستجيب للاعبي منتخب الشباب بالبقاء في تونس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن قرار استكمال منتخب مصر للشباب لمنافسات دورة شمال أفريقيا من عدمه، يتوقف على نتيجة المسحة الأخيرة لأفراد البعثة.

وأشار فوزي في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي، إلى أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة سيناقش بقاء لاعبي مصر أو إعادتهم من تونس بعد ظهور نتيجة المسحة.

وقال متحدث وزارة الرياضة: "ليس هناك أزمة في الأمر، سننتظر نتيجة المسحة الخاصة باللاعبين وبعدها سنناقش الموقف فيما يتعلق بالاستمرار في البطولة أو إعادة اللاعبين إلى مصر".

وأكمل: "إذا أنعم الله على عدد من اللاعبين بالشفاء وتواجد العدد الذي يسمح بالمشاركة في البطولة وفقًا للوائح الكاف، فسنناقش الأمر من الجانب الفني".

واختتم: "بعد ظهور نتيجة المسحة سيناقش وزير الرياضة بقاء اللاعبين في تونس من عدمه مع عمرو الجنايني وجمال محمد علي للتوصل إلى القرار النهائي".

الجدير بالذكر أن كاف كان قد اعتمد خسارة مصر اعتباريًا أمام ليبيا في افتتاح مباريات الفريقين بدورة شمال أفريقيا، لكثرة إصابات منتخب مصر بفيروس كورونا وعدم استكمال النصاب القانوني للفريق في اللقاء بتواجد 15 لاعبًا.