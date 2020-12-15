كورة ستار مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيك بلباو بث مباشر اليوم 15/12/2020

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد أتلتيك بلباو

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد أتلتيك بلباو ضمن منافسات الجولة التاسع عشر من الموسم الحالي من المتوقع ان يلعب اليوم نادي ريال مدريد المباراة على ملعبه من امام خصمه فريق اتلتيك بلباو بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي تيبوت

كورتوا ، وفي خط الدفاع فيرلاند ميندي، سيرجيو راموس، رافاييل فاران، دانييل كارفاخال ، وفي خط الوسط توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش ، وفي خط الهجوم فينيسيوس جونيور، كريم بنزيمة، ماركو أسينسيو.

بطاقة مباراة ريال مدريد وأتلتيك

بلباو

البطولة الدوري الاسباني

الجولة الأسبوع 19

موعد المباراة 15-12-2020

توقيت المباراة 11:00 مساءاً بتوقيت مصر

القناة الناقله بي ان سبورت 3

معلق المباراة محمد بركات

ملعب المباراة ألفريدو دي ستيفانو