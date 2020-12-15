السوق السعودي | لاعب النصر يُثير الجدل بعد الحديث عن اقترابه من الهلال!

ذكرت تقارير صحفية خلال الساعات الماضية أن نادي الهلال يريد إتمام صفقة نارية، بخطف أحد المواهب المميزة في غريمه التقليدي نادي النصر، وهو لاعب الوسط سامي النجعي، أحد أفضل اللاعبين الصاعدين في الكرة السعودية.

وأشارت إلى أن الهلال يريد التعاقد مع سامي النجعي، الذي يدخل الفترة الحرة من عقده مع نادي النصر، خلال شهر يناير القادم، لافتة إلى أن اللاعب غاضب من ناديه، لعدم حصوله على دقائق لعب كافية، منذ انتهاء إعارته إلى ضمك، في صيف 2020.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر هلالية أن انتشار هذه التقارير هدفها الضغط على إدارة النصر للتجديد مع النجعي، وأوضحت أنه حتى الآن لا توجد أي مفاوضات رسمية من جانب الهلال مع اللاعب النصراوي.

ويبلغ سامي النجعي من العمر 23 عامًا، وهو من ناشئين النصر، وتم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2015، واستمر لمدة 4 سنوات، إلا أنه لم يحصل على دقائق لعب كافية، ليقرر مجلس الإدارة، إعارته إلى القادسية، ثم إلى ضمك، قبل أن يعود اللاعب الصيف الماضي.

وشارك النجعي مع النصر في 26 مباراة، سواء قبل الإعارة أو بعدها، سجل خلالها 4 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة واحدة، وخاض مع فريقي القادسية وضمك 19 مباراة، خلال الإعارة، اكتفى خلالها بتسجيل هدف وحيد فقط.

وعلى الصعيد الدولي، يُعتبر النجعي ابن المنتخبات الوطنية السعودية في جميع الفئات السنية، وكان أحد عناصر فريق تحت 23 سنة، الذي حقق إنجاز التأهل إلى أولمبياد طوكيو.

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