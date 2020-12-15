شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس: ترشح مدحت العدل لرئاسة الزمالك أمر جيد للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس أن عائلة «العدل»، مبدعة ولهم أسهامات كبيرة في مجال الفن والانتاج، ولكن ترشح الدكتور مدحت العدل، لرئاسة الزمالك أمر جيد بالنسبة للنادي الأهلي.

ونفى ساويرس خلال تصريحات عبر قناة الحدث توجيه أي اساءة لمدحت العدل، مشيراً إلى أن عند وصفه التعصب في كرة القدم بالتخلف لم يكن يقصد شخص بعينه ولكنه تحدث بشكل عام.

وكان السيناريست مدحت العدل قد أعلن في بيان رسمي اليوم الأربعاء ترشحه لرئاسة الزمالك في الانتخابات المقبلة.