شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يعلن قائمته استعداداً لمواجهة البنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة فريقه التي تستعد لخوض مباراة البنك الأهلي مساء الأربعاء، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وقرر المدير الفني أن تتكون القائمة من:

حراسة المرمى: محمود شكري، وعامر عامر.

خط الدفاع: طارق سامي، وعبد الله محمود، وخالد صبحي، ومحمود صقر، ورجب بكار، ومحمد جمال، وأحمد محسن.

خط الوسط: محمود نبيل، ومحمد حسن، وكوامي بونسو، ومحمد توني، ومحمد إبراهيم، وصالح جمعة.

خط الهجوم: شريف دابو، وشادي حسين، وأحمد غنيم، ومصطفى سعد ميسي، ومحمد مسعد، ووينفول كوبينا. الوضع في مصر

اصابات 122,086

تعافي 105,132

وفيات 6,943

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