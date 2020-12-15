شكرا لقرائتكم خبر عن أرتيتا: خسارة المباريات تولد لدي الحافز للعودة لطريق الانتصارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال ثقته في أن الأداء السيئ لفريقه في الآونة الأخيرة سيمثل ومضة فيما بعد، لكنه أكد أنه الظرف الحالي يحتم على اللاعبين ضرورة الوقوف إلى جانب الفريق. ويحتل آرسنال المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي، وخسر المباراة الماضية على ملعبه أمام بيرنلي، مما تسبب في انتقادات عديدة من وسائل الإعلام.

وأضاف أرتيتا: «دائما أشعر بأن خسارة المباريات تولد لدي الحافز للعودة مرة أخرى إلى طريق الانتصارات، واستمرار تراجعنا في الترتيب أكثر من مرة ليس هو الوضع الذي نرغب في أن نكون به».

وتابع: «لكن ذلك هو وضعنا الحقيقي في الوقت الحالي ويجب علينا مواجهته، ومن أجل ذلك علينا أن نتحلى بالشجاعة وأن نقاتل وألا يستسلم أحد». وقال أرتيتا إن على النادي بأكمله أن يتحلى بالمسؤولية ويظهر أن بإمكانه تخطي الوضع الحالي والنجاح».

وتولى أرتيتا منصبه كمدير فني لآرسنال في ديسمبر من العام الماضي، وأنهى الموسم الماضي في المركز الثامن بالدوري الإنجليزي، كما أنفق أكثر من 76 مليون جنيه إسترليني على سوق الانتقالات، ومنها 45 مليون جنيه إسترليني دفعت لضم الغاني توماس بارتي لاعب وسط أتلتيكو مدريد الإسباني.