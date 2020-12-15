سوغوت: إنه لأمر مخزِ ان أوزيل لا يلعب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

أكد وكيل أعمال اللاعب ​مسعود أوزيل​، ​اركوت سوغوت​ أنه لا يزال متمسكاً برغبته في البقاء في صفوف ​آرسنال​ رغم خروجه من حسابات المدرب ميكيل أرتيتا.



وصرح سوغوت لصحيفة "توتو سبورت": "الوضع ليس سهلًا، أوزيل يحب النادي والجماهير بشدة ويأسف للغاية لأنه لم يحصل على فرصة هذا الموسم، يقولون إن تهميشه تم لأسباب تتعلق بكرة القدم، لكن هذا ليس شيئاً يمكنني التعليق عليه".

وأضاف: "إنه يتدرب أكثر من أي وقت مضى، إنه لأمر مخزِ أن أوزيل لا يلعب، بالطبع يركز الجميع على راتبه، ومع ذلك من منظور شخصي أقول أن الحديث في ذلك الأمر يُعد مضيعة لموهبته وإبداعه".

وتابع: "تحدثت مع إدارة النادي قبل أيام قليلة من الميركاتو الصيفي وأخبرتهم عن مشاعر مسعود ورغبته في البقاء، ولم يخبروني أبداً أنه لن يكون في القائمة! نعم، لم يخبروني، كانت مفاجأة لنا جميعاً، الأمر الذي صدمه بقوة بشكل واضح".

وختم سوغوت بالحديث عن إمكانية رحيل اللاعب: " لا تعرف أبداً ما قد يحدث، بالطبع هناك العديد من الأندية المهتمة بضمه، ولكن رغبته في احترام عقده وناديه لم تتغير، هل سنراه يوماً في إيطاليا مع يوفنتوس أو ميلان أو الإنتر؟ ربما في يوم من الأيام، لم لا؟".