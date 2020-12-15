شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد المصري يوقف رمضان صبحي ومدرب المصري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 قررت لجنة المسابقات في ​الاتحاد المصري لكرة القدم​ إيقاف لاعب ​بيراميدز​ ​رمضان صبحي​، مباراة واحدة، بعد طرده أمام الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز لحصوله على إنذارين.

وسيغيب صبحي عن مواجهة الزمالك، الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري. وأوقفت اللجنة مدرب المصري البورسعيدي علي ماهر، مباراة واحدة، وغرمته 20 ألف جنيه لطرده أمام الإسماعيلي. كما قررت اللجنة إيقاف المدير الإداري للنادي الاسماعيلي طارق أبوالليل، مباراة واحدة، وغرمته 20 ألف جنيه، لطرده أمام المصري.

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