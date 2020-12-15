ليبوف: تشيلسي أصبح مليئاً بالأجانب غير القادرين على القتال بروح الإنكليز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

إنتقد لاعب ​تشيلسي​ السابق، ​فرانك ليبوف​ غياب الروح الإنكليزية القتالية الحقيقية عن جيل البلوز الحالي وذلك بعد الخسارة 0-1 أمام ​إيفرتون​ ضمن منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز.



وصرح ليبوف لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: " شعرت بالضيق، لأن تلك المباراة ذكرتني بأن تشيلسي أصبح مليئاً باللاعبين الأجانب غير القادرين على القتال بروح الإنكليز الحقيقية".

وأضاف: "هذا ما حدث السبت، عليك أن تكون محارباً، يجب أن تكون أحياناً قذراً، ونصف الفريق غير قادر على القيام بذلك، الفريق شاب، ربما ليس لديهم خبرة، وعليك أن تجد طريقة للفوز".

وتابع: "لا ترتكب أخطاء في الدفاع، مثلما رأينا التردد بين تياغو سيلفا وميندي، عليك التأكد من تسجيلك للأهداف، وتسرق نتيجة بطريقة ما، بالفوز 1-0".

وختم ليبوف: "يحاول تشيلسي لعب كرة قدم لطيفة للغاية، لطيفة في وسط الملعب، ولكنها لم تكن فعالة السبت، خاصة في المقدمة وفي الخلف".