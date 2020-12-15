فرسان مكة يطالون عنب وبلح الجولة بهزيمة الزعيم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختار فرسان مكة أصعب وأخطر طريق لاسترداد عافيتهم، بعد أن طالوا عنب وبلح الجولة وكل ما لذ وطاب في الجولة الثامنة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتغلبهم على المتصدر فريق الهلال 2-1 في المباراة التي استضافها الأخير باستاد الملك فهد الدولي.

وحقق الوحدة القادم من مركز متأخر في الترتيب العام لفرق الدوري ما عجز عنه الآخرون، بإلحاقه الهزيمة الأولى بالهلال خلال الموسم الحالي، مضيفا بهذا الفوز أرقاما عديدة.

وللمرة الأولى يغادر فرسان مكة المراكز الثلاثة الأخيرة في الترتيب العام للدوري، حيث احتلوا المركز الـ13 برصيد 9 نقاط.

ويعتبر فوز فرسان مكة هو الأول على الهلال في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري السعودي، حيث سبق وأن تقابلا 15 مرة قبل المواجهة الأخيرة، فاز الهلال في 13 مواجهة منها، فيما حضر التعادل في مباراتين، بينما لم يفز الوحدة إلا في هذه المواجهة التي حملت الرقم 16 في تاريخ مواجهات الفريقين.

وتعود آخر خسارة للهلال على ملعبه في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين‬ إلى نحو 4 أشهر، وتحديدا في 27 أكتوبر 2019 من الموسم الماضي أمام الند التقليدي النصر.

كيف فاز الوحدة؟

الشعور بخطر الموقف بعد 5 خسائر خلال 7 مباريات

التنظيم الدفاعي المحكم

القراءة المتميزة للمدرب البرتغالي إيفو فييرا

تسجيل هدف مبكر أربك خطط الهلال

استغلال الهجوم المرتد

الحضور الذهني للاعبين والتركيز طوال شوطي المباراة

الإعداد النفسي الجيد

تماسك خطي الدفاع والوسط

استبسال الحارس عبدالله العويشير وتألقه في الذود عن مرماه

فاعلية المهاجمين ديمتري بيتراتوس وأحمد عبده وتكفلهما بالهدفين

لماذا خسر الهلال؟

غياب التركيز من غالبية عناصر الفريق

سهولة اختراق خط الدفاع والوصول إلى المرمى

تأثر الفريق بتدوير اللاعبين

استعجال اللاعبين وسوء تعاملهم مع الفرص العديدة أمام المرمى

ظهور الإرهاق على بعض اللاعبين نتيجة المشاركات المتتالية للفريق

الاندفاع المبالغ فيه على مرمى الوحدة

غياب صانع اللعب المميز الإيطالي جوفينكو

انخفاض مستويات بعض اللاعبين

القراءة والتدخل المتأخر من المدرب رازفان لوشيسكو

الثقة المفرطة