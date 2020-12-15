الجولة الثامنة تبدأ تساقط أرقام الهلال

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ومن أرقام الجولة أيضا، أن آخر مبارياتها شهدت فوزا مثيرا للوحدة المتأخر في الترتيب على الهلال المتصدر 2-1، وهي الهزيمة الأولى للمتصدر وعلى أرضه، كما أن فوز فرسان مكة كسر حاجز نظافة شباك الهلال، إضافة إلى أن الهلال تلقى هدفين لأول مرة، فيما كانت هزيمته من الوحدة هي الأولى في تاريخ مباريات الفريقين بدوري المحترفين، ومع ذلك بقي الهلال في الصدارة بفارق 3 نقاط عن الأهلي الثاني.أما الأهلي فخرج بمكاسب عدة من خلال فوزه على النصر ليسترد الوصافة ويتصدر الفرق هجوميا برصيد 15 هدفا، كما أنه نجح في كسر حاجز انتصارات النصر المتوالية عليه بعد هزيمتي الكأس ودوري أبطال آسيا
الأخيرتين، إضافة إلى أن هذا الفوز جدد الثقة في مديره الفني فلادان ميلويفتش.
ومن بين المستفيدين من الجولة، فريق القادسية، حيث نقله فوزه على العين 2-1 للمركز السادس لأول مرة هذا الموسم، كما رفع رصيده إلى 13 نقطة.
الباطن هو الآخر فاز بذات النتيجة وبات سابعا، فيما تغلب الفيصلي على الرائد ليصعد للمركز الخامس، وبقي الاتحاد رابعا بتعادله مع الشباب.
أبرز محطات وأرقام الجولة الثامنة
- توقف انتصارات الهلال وكسر حفاظه على نظافة الشباك
- اهتزاز شباك الهلال لأول مرة مرتين بتلقيه الخسارة الأولى على يد الوحدة
- الخسارة هي الأولى للهلال على أرضه منذ وقت بعيد والأولى أمام الوحدة
- صعود الأهلي للمركز الثاني بكسره حاجز هزائم النصر
- 22 هدفا سجلت في 8 مباريات
- نتيجة 2-1 تكررت 4 مرات
- أكبر النتائج سجلها الاتفاق بفوزه 4-2على ضمك
- الأهلي الأقوى هجوما مع الفتح برصيد 15 هدفا
- الهلال الأقوى دفاعا بتلقيه 3 أهداف وضمك الأضعف باستقباله 18 هدفا
- الوحدة الوحيد الذي لم تنته أي من مبارياته بالتعادل
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