شكرا لقرائتكم خبر الجولة الثامنة تبدأ تساقط أرقام الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حفلت الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي اختتمت أخيرا بعدد من الأرقام، حيث شهدت 22 هدفا، فيما انتهت 6 منها بالفوز، 4 منها بنتيجة واحدة هي 2-1. أما أكبر النتائج فحققها الاتفاق بفوزه على ضمك 4-2.

ومن أرقام الجولة أيضا، أن آخر مبارياتها شهدت فوزا مثيرا للوحدة المتأخر في الترتيب على الهلال المتصدر 2-1، وهي الهزيمة الأولى للمتصدر وعلى أرضه، كما أن فوز فرسان مكة كسر حاجز نظافة شباك الهلال، إضافة إلى أن الهلال تلقى هدفين لأول مرة، فيما كانت هزيمته من الوحدة هي الأولى في تاريخ مباريات الفريقين بدوري المحترفين، ومع ذلك بقي الهلال في الصدارة بفارق 3 نقاط عن الأهلي الثاني.

أما الأهلي فخرج بمكاسب عدة من خلال فوزه على النصر ليسترد الوصافة ويتصدر الفرق هجوميا برصيد 15 هدفا، كما أنه نجح في كسر حاجز انتصارات النصر المتوالية عليه بعد هزيمتي الكأس ودوري أبطال آسيا

الأخيرتين، إضافة إلى أن هذا الفوز جدد الثقة في مديره الفني فلادان ميلويفتش.

ومن بين المستفيدين من الجولة، فريق القادسية، حيث نقله فوزه على العين 2-1 للمركز السادس لأول مرة هذا الموسم، كما رفع رصيده إلى 13 نقطة.

الباطن هو الآخر فاز بذات النتيجة وبات سابعا، فيما تغلب الفيصلي على الرائد ليصعد للمركز الخامس، وبقي الاتحاد رابعا بتعادله مع الشباب.

أبرز محطات وأرقام الجولة الثامنة