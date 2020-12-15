الشعلة الأولمبية تجوب 859 بلدية في47 محافظة يابانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو أن مسيرة الشعلة الأولمبية ستنطلق في 25 مارس من مركز تدريب كرة القدم في فوكوشيما «جي فيلدج»، والذي كان قد استخدم في عام 2011 خلال التعامل مع كارثة محطة الطاقة النووية «فوكوشيما دايتشي».

وستغطي مسيرة الشعلة 859 بلدية في جميع المحافظات الــ47 باليابان، وذلك على مدار 121 يوما، قبل إيقاد المرجل الأولمبي في الاستاد الوطني بالعاصمة طوكيو في 23 يوليو.

ومن المقرر أن تقام الدورة بين 23 يوليو و8 أغسطس المقبل.