شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبياد الخاص يختتم برنامج الروبوتات الموحدة 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الأولمبياد الخاص الإماراتي عن اختتام فعاليات برنامج الروبوتات الموحدة لموسم 2020 بمشاركة متميزة من 196 طالباً في 58 فريقاً موحداً من 25 مدرسة على مستوى الدولة.

استهدف البرنامج الذي انطلق في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي واستمر 4 أسابيع، الطلاب من ذوي القدرات المختلفة ضمن فئتين عمريتين، من 8 إلى 11 عاماً و12 عاماً فما فوق.

وتم تصميم برنامج الروبوتات الموحدة 2020 كتجربة افتراضية، وذلك مراعاة لتأثير «كوفيد-19» على قطاع التعليم في الدولة، والانتقال إلى التعليم عن بعد في العديد من المدارس.

وشمل البرنامج مشاركة العديد من المدارس والمراكز المخصصة للطلاب ذوي القدرات المختلفة في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وأعرب طلال الهاشمي، المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، عن سعاداته بالمشاركة الواسعة في برنامج الروبوتات الموحدة في موسم 2020، لا سيما في ظل مواجهة المدارس للعديد من التحديات بسبب «كوفيد-19» والأعباء المتزايدة على المعلمين.

وقال: «لقد اخترنا عدم السماح لهذه الظروف الاستثنائية بالمساس بالتزامنا تجاه الأطفال ذوي القدرات المختلفة؛ وذلك لضمان توفير الدعم لهم وتنمية قدراتهم، ونحن نتطلع للمزيد من المشاركة من الطلاب، بينما نخطط لبرنامج الروبوتات الموحدة لعام 2021».

من جهتها قالت راهي قدام، مديرة برنامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في شركة آتلاب، وأحد مطوري البرامج الافتراضية للتفاعل مع المدارس: «ترتكز رؤيتنا على توفير الدعم التقني لمساعدة الطلاب على تطوير مهارات القرن الحادي والعشرين، من خلال استخدام أفضل المنصات والموارد، لقد سعدنا بالتجاوب الكبير من المدارس خلال هذا الموسم التدريبي، وكان من المدهش مشاهدة تعاون الطلاب وانخراطهم في التفكير النقدي لإيجاد الحلول، والعمل بروح الفريق الواحد لإنهاء مهامهم، كما نتطلع بشغف إلى موسم 2021، ولجعله أكثر متعة لجميع الطلاب المشاركين في برنامج الروبوتات الموحدة».

وقالت شيلي تشودري، رئيسة قسم الابتكار، مدرسة جيمس كامبردج الدولية الخاصة، إحدى المدارس المشاركة من إمارة الشارقة: «يمثل برنامج الروبوتات الموحدة فرصة رائعة للطلاب من كل القدرات، وقد قمنا بتسجيل فريقين من طلاب المدرسة الابتدائية والثانوية، واستمتعوا بالعمل معاً في فرق موحدة، كما كانت التجربة الافتراضية مناسبة للطلاب الذين اختاروا التعلم عن بعد، مقدمة الشكر للأولمبياد الخاص الإماراتي لتوفير هذه التجربة الفريدة والغنية لطلابنا الذين يتطلعون للمنافسة العام المقبل».

ومن المقرر إطلاق برنامج الروبوتات الموحدة لعام 2021 في الربع الأول من عام 2021، حيث سيقوم الأولمبياد الخاص الإماراتي بالتشاور مع الشركاء في قطاع التعليم، والجهات الحكومية ذات الصلة، والمدارس لتحديد مواعيد البرنامج النهائية للعام المقبل.