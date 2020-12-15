شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للتعليم» والمجلس الرياضي ينظمان بطولة اللياقة البدنية للمدارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم مجلس الشارقة للتعليم، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، بطولة اللياقة البدنية لطلاب مدارس إمارة الشارقة، للفئتين الأولى «13-14 سنة»، والفئة الثانية من «15-16سنة»، عبر المنصة الافتراضية «زوم»؛ حيث بدأ التسجيل الإلكتروني عبر مجلس الشارقة للتعليم يوم 7 ديسمبر/كانون الأول الحالي، وينتهي يوم 19 ديسمبر 2020، على أن تنطلق البطولة بالنسبة للفئة الأولى يوم 21 ديسمبر، وبالنسبة للفئة الثانية يوم 22 ديسمبر.

وتعد البطولة امتداداً للتعاون بين المجلسين؛ حيث يشارك بالتحكيم فيها أخصائي الألعاب الجماعية بإدارة شؤون الرياضة والتطوير بالمجلس، وتستهدف تنمية المهارات لدى الطلاب وممارستهم للتدريبات البدنية؛ لزيادة قوتهم ولياقتهم وتشجيع الممارسات الرياضية الإيجابية في المجتمع، ونشر الوعي الرياضي والثقافي ورعاية المواهب الرياضية المجتمعية، واستقطاب لاعبين في الألعاب الجماعية وضمهم للأندية، وتتضمن شروط المسابقة ألّا يكون المشاركون مسجلين ضمن كشوفات الأندية، على أن يتم اختيار ثلاثة فائزين بحسب التقييم النهائي.

وأشار عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، إلى أن تعاون المجلس مع مجلس الشارقة للتعليم في تنظيم هذه البطولة يعضد أهداف المجلس واهتمامه بالنشء ورعاية المواهب، وأكد أن البطولة تمثل إضافة جديدة للبطولات التي تعنى برعاية النشء واكتشاف المواهب الجديدة في الألعاب، خصوصاً أن المشاركة فيها ستكون للطلاب غير المنضمين للأندية، وهو ما يساعد في اكتشاف وإبراز مواهب جديدة بجانب العمل على إبراز دعم المجلس، والتشجيع على ممارسة الرياضة وسط هذه الفئة من أجل المستقبل وصناعة قادة الغد، وتحقيق الإنجازات باسم الإمارة الباسمة.

وأشار الدكتور سعيد مصبح الكعبي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للتعليم، إلى أهمية مواصلة تعزيز التعاون بين المجلس ومجلس الشارقة الرياضي، وتلاقي الجهود المشتركة للاهتمام بالأجيال الطلابية، واكتشاف المواهب الواعدة الرياضية واحتضانهم.

وأضاف أن هذا التعاون يأتي في سياق التكامل بين مختلف الجهات الحكومية في إمارة الشارقة، وأوضح أن مجلس الشارقة للتعليم يحرص على نشر ثقافة ممارسة الرياضة في أوساط الطلبة على اختلاف مراحلهم التعليمية، علاوة على اكتشاف المواهب الرياضية بهدف تبنيها ودعمها؛ لتكون قوة رافدة في المسيرة الرياضية، من خلال التعاون مع مجلس الشارقة الرياضي في تنظيم بطولة اللياقة البدنية لطلاب مدارس إمارة الشارقة للفئتين، سواء المرحلة الأولى وهي المخصصة لعمر 13-14 سنة، والفئة الثانية لعمر 15-16 سنة، من خلال منصة زووم الإلكترونية، وذلك بسبب فيروس «كورونا» والحاجة إلى المحافظة على صحة الطلبة دون توقف النشاط الرياضي.