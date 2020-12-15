شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يشكل لجنة من كبار الشخصيات لجائزة أفضل أخلاق رياضية في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بتشكيل لجنة من كبار الشخصيات الرياضية والإعلامية، تكون مسئولة عن جائزة أفضل أخلاق رياضية أسبوعيًا في بطولة الدوري.

أكد مازن مروزق رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أنه سيتم تخصيص جائزة لأفضل أخلاق رياضية وستكون مخصصة لأي من اللاعبين أو مدير فني أو فريق أو نادي أو رئيس نادي بناء على اختيارات اللجنة المخصصة من قبل اتحاد الكرة ووزير الرياضة.

في سياق مغاير، استقر مسئولو اتحاد الكرة على فتح القيد الشتوى أحد أيام 27 أو 28 يناير المقبل من أجل منح الأندية الأربعة المشاركة فى أفريقيا وهى الأهلى والزمالك وبيراميدز والمقاولون العرب، فرصة لقيد لاعبيها الجدد فى القائمة الأفريقية قبل يوم 31 يناير.

وكان من المقرر فتح القيد في شهر فبراير قبل أن يتراجع مسئولو اتحاد الكرة ويتم الاتفاق على فتح القيد نهاية شهر يناير من أجل قيد الأندية للاعبيهم الجدد في القائمة الأفريقية للأندية الأربعة المشاركة فى البطولات الأفريقية وهى الأهلى والزمالك بدورى أبطال أفريقيا وبيراميدز والمقاولون العرب فى البطولة الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يخطر وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الأندية الأندية خلال الساعات المقبلة بالمواعيد النهائية لفتح القيد الشتوي.