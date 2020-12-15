شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يصرف مستحقات اللاعبين قبل مواجهة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المهندس أحمد عبد الخالق المشرف العام على الكرة بنادي المقاصة والمتحدث الرسمي للنادي ورئيس الشركة الراعية جلسة مع فريق الكرة بقيادة إيهاب جلال على هامش مران الغد، لتحفيز اللاعبين والجهاز الفني قبل مباراة إنبي المقرر إقامتها في الثانية والنصف مساء يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الثانية للدوري.

وكانت إدارة الكرة بنادي المقاصة قد انتهت اليوم من صرف الدفعة الأولى من مستحقات اللاعبين والجهاز الفني والبالغة 25٪ من قيمة العقود السنوية.

وأكد المهندس أحمد عبد الخالق على أن إدارة الكرة تحرص علي سداد مستحقات اللاعبين والجهاز الفني في مواعيدها المقررة، وتذليل أي عقبات لدعم و مساندة الفريق لتحقيق الانتصارات بداية من مباراة إنبي، والعودة للمنافسة في المربع الذهبي بالدوري.

شدد عبد الخالق على أن إدارة المقاصة تسعى لتلبية كل احتياجات اللاعبين والجهاز الفني، وتوفير كل متطلباتهم، ن أجل تذليل كل المعوقات وخلق مناخ جيد للمنافسة على حصدر مركز متقدم بجدول الدوري.