شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يصرف مستحقات اللاعبين قبل مواجهة إنبي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المهندس أحمد عبد الخالق المشرف العام على الكرة بنادي المقاصة والمتحدث الرسمي للنادي ورئيس الشركة الراعية جلسة مع فريق الكرة بقيادة إيهاب جلال على هامش مران الغد، لتحفيز اللاعبين والجهاز الفني قبل مباراة إنبي المقرر إقامتها في الثانية والنصف مساء يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الثانية للدوري.
وكانت إدارة الكرة بنادي المقاصة قد انتهت اليوم من صرف الدفعة الأولى من مستحقات اللاعبين والجهاز الفني والبالغة 25٪ من قيمة العقود السنوية.
وأكد المهندس أحمد عبد الخالق على أن إدارة الكرة تحرص علي سداد مستحقات اللاعبين والجهاز الفني في مواعيدها المقررة، وتذليل أي عقبات لدعم و مساندة الفريق لتحقيق الانتصارات بداية من مباراة إنبي، والعودة للمنافسة في المربع الذهبي بالدوري.
شدد عبد الخالق على أن إدارة المقاصة تسعى لتلبية كل احتياجات اللاعبين والجهاز الفني، وتوفير كل متطلباتهم، ن أجل تذليل كل المعوقات وخلق مناخ جيد للمنافسة على حصدر مركز متقدم بجدول الدوري.
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