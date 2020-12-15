شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس: ترشح مدحت العدل لرئاسة الزمالك أمر جيد للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نجيب ساويرس، رجل الأعمال، إن عائلة "العدل"، مبدعة ولهم أسهامات كبيرة فى مجال الفن، وترشح الدكتور مدحت العدل، لرئاسة القلعة البيضاء، أمر جيد للنادى الأهلى، وتابع: "أنا قلت إن أى تعصب بصفة عامة فكر متخلف، ولم أقصد مدحت العدل على الإطلاق عندما قلت ذلك".

وأضاف "ساويرس"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد على المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أنه يستقبل عام 2021 بمحبة الله ورضى الوالدين، لافتاً إلى أن هناك من ينتحل اسمه عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتابع: "أنا مش هضيع وقتى مع كل واحد ينتحل شخصيتى.. داخل السنة الجديدة بمحبة ربنا ورضى الوالدين".

فى سياق متصل، قال الدكتور مدحت العدل، المؤلف والسينارست، خلال مداخلة مشتركة، إنه يكن كل تقدير واحترام لرجل الأعمال نجيب ساويرس، مشيداً بمهرجان الجونة الذى يبرز الفن المصرى للعالم كافة.

كان قد أعلن المؤلف مدحت العدل رسميا ترشحه في انتخابات نادى الزمالك القادمة على مقعد الرئاسة، وكتب عبر حسابه بموقع "انستجرام": "نويت الترشح بإذن الله في إنتخابات نادي الزمالك القادمة علي مقعد الرئاسة على أن يتم ذلك بعد دراسة عميقة ومتأنية لكل ما يخص النادي العريق داخلياً وخارجيا لااتخاذ القرار المناسب الذي يصب في مصلحة الزمالك..الزمالك فقط. وفقنا الله لما فيه خير الكيان وتاريخه العظيم ومستقبله المشرق إن شاء الله".