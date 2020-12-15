شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستعين بالمقاولون لكشف ثغرات ومفاتيح لعب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز بقيادة الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، بمواجهة الزمالك والمقاولون التى جمعتهما السبت الماضى على ستاد الكلية الحربية، فى إطار منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين دون رد، وذلك من أجل كشف ثغرات ومفاتيح لعب الفريق الأبيض، قبل المواجهة التى ستجمعهما بعد غد الخميس، على ستاد الدفاع الجوى فى الجولة الثانية من الدورى.

ويسعى الجهاز الفنى لبيراميدز للوقوف على مفاتيح لعب الزمالك ونقاط القوة والضعف فى الفريق الأبيض والعمل على إيقاف الخطورة واستغلال الثغرات من أجل العبور بالمباراة لبر الأمان وتحقيق الفوز وأقتناص أول ثلاث نقاط فى الموسم.

ومن المقرر أن يخضع غدًا الأربعاء، فريق بيراميدز لاختبار "ربيد تيست" للكشف المبكر عن فيرس كورونا، فى إطار الاستعداد لمواجهة الزمالك، وأكتملت صفوف فريق بيراميدز بعد شفاء كلاً من أحمد فتحى وأحمد حمودى من الإصابة بفيرس كورونا، ويقوم الجهاز الفنى للفريق بقيادة الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، بتجهيز فتحى لقيادة الجبهة اليمنى لبيراميدز أمام الزمالك.

فى سياق أخر، أكد مسئولو نادى بيراميدز أن كل مايتردد عن رحيل رمضان صبحى لنادى الزمالك وأستبداله بمصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض كلام خيالى ليس له أى أساس من الصحة.

وكشف مصدر بنادى بيراميدز، أن رمضان صبحى هو مشروع نادى بيراميدز وليس مجرد لعب فى صفوف فريقه الكروى، وأى كلام عن بيعه أو أستبداله فى الوقت الحالى من وحى كاتبه فقط لان صبحى موهبة كبيرة لا تتكرر فى الملاعب كثيرا.

وأضاف المصدر أن مصطفى محمد مهاجم جيد بالطبع، ولكن إذا فكرنا فى أستبدال صبحى يكون مكان الارجنتينى ميسى أو البرتغالى رونالدو فقط .

وكانت انباء قد ترددت عن وجود صفقة أستبدال بين ناديا بيراميدز والزمالك بانتقال رمضان صبحى لاعب السماوى إلى الابيض مقابل رحيل مصطفى محمد مهاجم الزمالك لبيراميدز.

وعاقبت لجنة مسابقات باتحاد الكرة ايقاف رمضان صبحى لاعب بيراميدز مباراة واحدة بعد طرده عقب نهاية مواجهة فريقه أمام الاتحاد السكندرى والتي انتهت بنتيجة 2-1 بسبب تجاوزه مع الحكم محمد صباحى.