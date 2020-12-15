شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة فنية واختبار "رابيد تيست" للزمالك قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى اختبار "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق المقامة حالياً على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، وقام الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بالاطمئنان على حالة اللاعبين الطبية قبل إنطلاق المران.

كماعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق المقامة حالياً على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وحرص باتشيكو على شرح العديد من المهام الفنية والتكتيكية المراد تنفيذها خلال المران، حيث طالب المدرب اللاعبين بضرورة التركيز في المواجهة المقبلة أمام بيراميدز وحسم الثلاث نقاط.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد 30 يونيو ضمن مواجهات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.