شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو منتخب الشباب يرفضون العودة لمصر ويتمسكون باستكمال البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض لاعبو منتخب الشباب العودة إلى البلاد على متن طائرة خاصة، مؤكدين أن ذلك يعنى توديع بطولة شمال أفريقيا لأن ذلك يعنى إنهاء حلم جيل كامل بالصعود لكأس الأمم الأفريقية، ومن ثم التأهل لكأس العالم، بعد إصابة أكثر من 16 لاعبا بالإضافة لربيع ياسين المدير الفنى للمنتخب بفيروس كورونا المستجد وصعوبة شفائهم فى الوقت الراهن وهو ما أدى لعدم خوض شباب الفراعنة لمواجهة ليبيا.

وكشف مصدر باتحاد الكرة مفاجأة جديدة بعد قرار الكاف باعتبار منتخب مصر للشباب مهزوما 3-0 أمام ليبيا اليوم فى تصفيات أمم أفريقيا، وقال المصدر إن اتحاد الكرة عرض على ربيع ياسين سفر إثنين من اللاعبين المقيدين فى قائمة البطولة اليوم إلى تونس ودخول القائمة وخوض مباراة ليبيا فى التصفيات، إلا أن المدير الفنى رفض تماما وتمسك باستمرار الوضع على ما هو عليه وهو جاهزية 14 لاعبا فقط للقاء وهو ما رفضه الكاف ليقرر انسحاب منتخب مصر واعتباره مهزومة 3-0.

وقال المصدر إن ربيع ياسين قيّد 30 لاعبا فى القائمة للمشاركة فى التصفيات، وترك اثنين منهم فى مصر وعرضنا عليه إرسالهما اليوم إلى تونس ودخول القائمة وخوض اللقاء بعد تمسك الكاف بـ15 لاعبا، إلا أنه رفض تماما وتمسك بموقفه ليصدر قرار الكاف بهزيمة منتخب مصر.