شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل: ترشحى لرئاسة نادى الزمالك ليست بحثاً عن مناصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور مدحت العدل، المؤلف والسينارست، إنه سيترشح إلى رئاسة نادى الزمالك، مشدداً على أنه لا يبحث عن مناصب وراء ذلك، وأضاف "العدل"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد على المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أنه كان يلعب كرة قدم فى نادى الزمالك قديماً، وترشحه يهدف إلى دعم ومساندة القلعة البيضاء فى ظل الظروف الراهنة التى يمر بها.

وكان أعلن المؤلف مدحت العدل رسميا ترشحه فى انتخابات نادى الزمالك القادمة على مقعد الرئاسة، وكتب عبر حسابه بموقع "انستجرام": "نويت الترشح بإذن الله في إنتخابات نادي الزمالك القادمة علي مقعد الرئاسة علي ان يتم ذلك بعد دراسة عميقة ومتأنية لكل ما يخص النادي العريق داخلياً وخارجيا لاتخاذ القرار المناسب الذي يصب في مصلحة الزمالك..الزمالك فقط. وفقنا الله لما فيه خير الكيان وتاريخه العظيم ومستقبله المشرق إن شاء الله".

وأكد الدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست أنه لا يوجد أحد من أبناء نادي الزمالك سعيد بالتغييرات التي حدثت مؤخرًا في نادي الزمالك، موضحًا أن هذا يعود لأسباب منطقية وليس لشخصية، وأضاف العدل في حوار تليفزيونى: "إحنا شايفين أن الفرقة كانت شغالة كويسة وحصدت بطولات زى السوبر المصرى والكونفدرالية.

وعن سؤاله "فين البطولات اللى أخدها الزمالك"، قال، إن النادى كبير وحصد بطولات، متابعًا: "الكأس ده إحنا بناخده بقالنا خمس سنوات وإنتوا كأهلاوية أول مرة تاخدوه ورا بعض، وبهذه الحقائق يثبت أن النادى كان مستقرًا ويؤدى بشكل جيد والمشكلة إن الناس مش قادرة تفهم أن فيه حاجة اسمها جمهور كورة مالوش علاقة أنى عملت مطعم كويس جوه النادى أو أن النادى فيه جيم كويس دي مسألة الفنيات دي تخص أعضاء الجمعية العمومية بما فيهم الأهلاوية من أعضاء نادي الزمالك الاجتماعي وأنا شخصيًا عضو في النادى الاهلى وبالتالى لابد من الفصل بين الجمعية العمومية للنادى وجماهير الكرة فى نادى الزمالك.