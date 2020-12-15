اتفاق بريكست يمنع البرازيلي هالك من الانتقال إلى الدوري الانجليزي

لن يتمكن نادي ولفرهامبتون الإنجليزي من ضم المهاجم البرازيلي “هالك” في صفقة انتقال مجانية لتعويض المهاجم المكسيكي المصاب “راؤول خيمينيز”، وذلك بسبب قواعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وكشفت صحيفة الأثليتيك البريطانية أن صفقة انتقال هالك إلى ولفرهامبتون في طريقها للفشل بسبب القواعد الجديدة، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتفرض القواعد الجديدة على اللاعب الاجنبي عدة معايير؛ من بينها أن يكون سبق له اللعب في أحد الدوريات الخمس الكبرى، بالإضافة لتمثيله لمنتخب بلاده بعدد معين من المشاركات، وهالك لم يلعب مع منتخب البرازيل منذ عام 2016.

وأتيحت الفرصة للمدير الفني البرتغالي لولفرهامبتون، نونو إسبيريتو سانتو للتعاقد مع هالك مجانًا؛ بعدما ودع زملاءه في فريق “شانجهاي إيست آسيا” الصيني، إذ ينتهي عقده رسميًا بنهاية هذا العام 2020.

وكان النجم البرازيلي يحصل في الصين على راتب أسبوعي قدره 385 ألف جنيه إسترليني، لكنه أكد على استعداده لتخفيض راتبه بنسبة 90% مع ولفرهامبتون.

لكن اعتبارًا من بداية العام الجديد، تفرض قواعد التعاقدات الخارجية في الدوري الانجليزي الممتاز؛ استيفاء بعض الشروط بناءً على عدد مشاركات اللاعبين الدولية وأهمية الدوري الذي سيأتون منه.

ويُعد اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا غير مؤهل للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، لأنه كان يلعب في الدوري الصيني بتصنيف أقل بكثير من الدوري الإسباني والألماني والإيطالي.

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