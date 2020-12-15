بايرن ميونخ يقتل آمال مانشستر يونايتد في التعاقد مع جناحه السريع

حطم رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، كارل هاينز رومينيجه، آمال مانشستر يونايتد الإنجليزي؛ بإعلانه عدم نية النادي البافاري التخلي عن الجناح الفرنسي كينجسلي كومان.

وبحسب ما كشفت صحيفة الصن البريطانية، فإن كينجسلي كومان دخل دائرة اهتمامات مانشستر يونايتد للتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي القادم في يناير المقبل، في ظل رغبة المدير الفني للشياطين الحمر، أولي جونار سولشاير في ضم جناح جديد إلى تشكيلة فريقه التي تعاني من نقص في هذا المركز.

ويعتمد سولشاير على الثنائي ماسون جرينوود وماركوس راشفورد على الجناح في الوقت الذي لا يملك فيه جناحًا صريحًا في فريقه سوى الويلزي دانيال جيمس، الذي لا يحظى بمشاركات كثيرة مع مانشستر يونايتد هذا الموسم حتى الآن.

وحاول مانشستر يونايتد ضم جناح بوروسيا دورتموند، جادون سانشو خلال الميركاتو الصيفي الماضي، إلا أن الصفقة لم يكتب لها النجاح حتى الآن؛ بسبب مطالب النادي الألماني المالية، ورغم استمرار الشياطين الحمر في مطاردة الجناح الإنجليزي الشاب، إلا أنه يبحث أيضًا عن خيارات أخرى، ومنها جناح برشلونة الإسباني، عثمان ديمبلي، وكذلك جناح بايرن ميونخ كينجسلي كومان.

وساهم كومان -24 عامًا- خلال الموسم الحالي في الدوري الألماني في تسجيل 13 هدفًا سواء بإحراز الأهداف أو صناعتها خلال 13 مباراة، مع حصوله على مقعد شبه أساسي في تشكيلة المدير الفني هانز فليك.

وفي تصريحات لصحيفة كيكر الألمانية، قال رومينيجه: “كومان بالتأكيد من أفضل اللاعبين، وذو قيمة كبيرة لبايرن ميونخ، هو دائمًا يصنع الفارق في الوقت الحاسم، هو ليس للبيع”.

وعن تصريحات النجم الفرنسي الموسم الماضي؛ بأن الإصابات المتكررة قد تنهي مسيرته مبكرًا، رد رومينيجه قائلًا: “عندما سمعت تصريحاته في ذلك الوقت، حاولت التحدث معه على الفور”.

وأضاف: “عانقته وأخبرته أن الإصابات جزء من اللعبة، خاصة في كرة القدم الحديثة، ولا ينبغي أن يكون قلقًا للغاية”.

وعن تجديد عقده، قال: “سنتعامل مع هذا الأمر في الوقت المناسب”.

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