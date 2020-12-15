سوق الانتقالات| منبوذ انتر ميلانو على رادار مانشستر يونايتد

يهتم مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتعاقد مع نجم انتر ميلانو الإيطالي، كريستيان إريكسن خلال الميركاتو الشتوي في يناير القادم.

ويسعى انتر ميلانو للتخلص من النجم الدنماركي، بعد قرابة عام واحد فقط من انضمامه إلى صفوف الفريق قادمًا من توتنهام هوتسبير الإنجليزي نظير 24 مليون جنيه إسترليني في يناير الماضي.

وخرج إريكسن من حسابات المدير الفني لفريق انتر ميلانو، أنطونيو كونتي الذي لم يشركه سوى في 274 دقيقة فقط خلال الدوري الإيطالي هذا الموسم حتى الآن، فيما شارك كبديل في بعض المباريات في دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة الصن البريطانية، فإن انتر ميلانو قد يتخلى عن خدمات إريكسن، حال وصول عرض تبلغ قيمته 27 مليون جنيه إسترليني.

حيث يرغب مانشستر يونايتد في ضم لاعب جديد في مركز خط الوسط المهاجم خلال الميركاتو القادم في يناير المقبل، وذلك في ظل عدم وضوح مستقبل النجم الفرنسي بول بوجبا مع الشياطين الحمر.

ويعتبر اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا على رادار كل من آرسنال الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي أيضًا، إلا أن إدارة انتر ميلانو رفضت التحدث بشكل مباشر مع أي منهما على إجراء صفقة تبادلية، كما أن النادي الإيطالي ليس مهتمًا بإعارة اللاعب مع وضع بند بأحقية الشراء، إذ يريد التخلص منه بشكل كامل.

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