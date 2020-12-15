بيل يفكر في ترك توتنهام والعودة إلى ريال مدريد بسبب كين وسون!

يريد مهاجم ريال مدريد “جاريث بيل” العودة للنادي في نهاية 2020/21 وإكمال العام الأخير من عقده في سانتياجو برنابيو بسبب قلة مشاركاته مع توتنهام وسط تألق لافت للكوري الحنوبي “هيونغ مين سون وهاري كين” الذين ساعدو الفريق على تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن.

وعاد بيل إلى توتنهام في صفقة إعارة طويلة في بداية الموسم الحالي بعد سبع سنوات في ريال مدريد، ومع ذلك، فقد كافح لاقتحام خطط المدير الفني البرتغالي لتوتنهام جوزيه مورينيو.

ووفقًا لتقارير من صحيفة “الآس الاسبانية”، فإن اللاعب الدولي الويلزي لازال ملتزمًا بالعودة إلى ريال مدريد الصيف المقبل والوفاء بالعام الأخير من عقده مع النادي الملكي.

ويضيف نفس التقرير أن عودة بيل المحتملة تعتمد على مستقبل زين الدين زيدان في النادي، حيث من المؤكد أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا سينضم مجددًا إلى اللوس بلانكوس، إذا رحل المدرب الفرنسي في الأشهر المقبلة.

ومع ذلك، حتى إذا ظل زيدان في منصبه، يمكن أن يعود بيل إلى ريال مدريد، مع وجود عدد قليل من الأندية القادرة على مطابقة راتبه الحالي دون دعم من ريال مدريد.

ويمكن إقناع توتنهام بالموافقة على تمديد الإعارة في موسم 2021/22، إذا استمر ريال مدريد في تغطية 50٪ على الأقل من رواتب بيل، من أجل إزالته من فاتورة رواتبهم المتضخمة والمتضررة بسبب فيروس كورونا.

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