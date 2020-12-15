شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك معسكرا مغلقا غداً الأربعاء في أحد الفنادق القريبة من ملعب 30 يونيو استعدادا لمواجهة نظيره بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.

ويخوض الفريق غداً مرانه على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة ثم يدخل في معسكر مغلق لمدة 24 ساعة استعدادا للمباراة. ويواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره بيراميدز يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد 30 يونيو ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.