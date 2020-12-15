شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات يد الزمالك يهزمن سموحة ببطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق كرة اليد بنادي الزمالك للناشئات مواليد 2004 (أ) على فريق سموحه (ب) بنتيجه 33/38 بالمباراه التي جمعت بين الفريقين اليوم بالملاعب المفتوحه بالنادي ضمن منافسات الدور الثاني ببطوله الجمهوريه. ويحتل الفريق صدارة البطوله دون أي هزيمه أو تعادل.

ومن المقرر أن يواجه ناشئات اليد نظيره المعادي بالجوله المقبله من الدور نفسه عصر الخميس المقبل بالملاعب المفتوحه بالنادي. ويقود الفريق عامر حسن مديرا فنيا.