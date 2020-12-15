شكرا لقرائتكم خبر عن كونتي وجاتوزو وجها لوجه في قمة النار بين الإنتر ونابولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل نابولي ضيفا على إنتر ميلان المثقل بالمشاكل غدا الأربعاء وسط ضغط شديد على مدربي الفريقين لإثبات قدرتهما على الصمود في سباق التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم. وبدا أن نابولي في أزمة بعد الخسارة 3-1 بملعبه أمام المتصدر ميلان في 22 نوفمبر الماضي وسط تكهنات بحدوث مواجهات بين المدرب جينارو جاتوزو ولاعبيه.

ونفى النادي هذه الخلافات وبعدها بثلاثة أيام تعرض لصدمة وفاة أسطورته دييجو مارادونا لتدخل المدينة في حالة حداد.وقال جاتوزو عقب الفوز 2-1 على سامبدوريا يوم الأحد «أحيانا يحبني اللاعبون لكن أراهن على أنهم أحيانا ينظرون إلى صورتي في الصباح ويبصقون على وجهي لكن هذا جزء من وظيفتي».

ولم يخسر نابولي في آخر ست مباريات عقب وفاة مارادونا وفاز في آخر ثلاث مباريات في الدوري قبل زيارة إنتر غدا الأربعاء. وسيصعد نابولي للمركز الثاني إذا انتصر ليتقدم على إنتر في الجدول إذا لم يتفوق يوفنتوس بفارق الأهداف في حال فوزه على أتلانتا غدا.