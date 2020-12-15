شكرا لقرائتكم خبر عن سيبستيان فيتيل ينهى مشواره مع فيراري بعد 6 أعوام و يبدأ تجربة جديدة مع أستون مارتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد أن انتهى مشوار السائق الألماني سيبستيان فيتيل مع فيراري، الذي استمر 6 أعوام، لا يطيق بطل العالم السابق انتظار بداية مسيرته مع فريقه الجديد أستون مارتين. وكان من المفترض أن يستمتع سيبستيان فيتيل بقطع بعض اللفات بسيارة فريقه الجديد أستون مارتين اليوم الثلاثاء، لكن الاختبارات في أبوظبي خصصت للوافدين الجدد إلى فورمولا 1، مثل ميك شوماخر.

كما يشارك فيها الإسباني المخضرم فيرناندو ألونسو بطل العالم السابق، قبل عودته المرتقبة إلى فريق رينو، بعد غيابه لسنوات عن فورمولا 1. وعاد سيبستيان فيتيل، بطل العالم 4 مرات، إلى بلاده عقب السباق الختامي في أبوظبي، أمس الأول الأحد، الذي أحرز فيه المركز 14. وحقق فيتيل أسوأ نتيجة في موسم خلال مسيرته، حيث أنهى الموسم في المركز 13 في الترتيب العام للسائقين ببطولة العالم.