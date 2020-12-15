شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يضرب ويليام مدافع فولفسبورج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن فولفسبورج، تعرض مدافعه ويليام للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليغيب عن المباريات الثلاث الأخيرة للفريق في العام الجاري. وذكر فولفسبورج أن اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 25 عاما، لاحظ الأعراض الأولى يوم الأحد الماضي، ليتواصل مع النادي بخصوص الخضوع للفحوص التي أكدت إصابته بكورونا.
وسيخضع ويليام للحجر الصحي في منزله، وسيغيب عن مواجهات فولفسبورج أمام كل من بايرن ميونخ حامل اللقب غدا الأربعاء ، كما أنه سيغيب عن مواجهة شتوتجارت في بطولة الدوري ومباراة الكأس أمام زانتهاوزين.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
122,086
-
تعافي
105,132
-
وفيات
6,943
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يضرب ويليام مدافع فولفسبورج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.