شكرا لقرائتكم خبر عن فليك يستبعد كيميتش من معركة فولفسبورج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب قرر هانز فليك، مدرب بايرن ميونخ، تأجيل عودة جوشوا كيميتش لما بعد مواجهة فولفسبورج، غدا الأربعاء، في الجولة الـ12 من الدوري الألماني. وتحدث المدرب الألماني في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، عن مدى إمكانية دخول كيميتش قائمة المباراة بعد عودته للتدريبات الجماعية هذا الأسبوع، حيث قال: لقد أخبرناه بأننا سننتظر لبضعة أيام قادمة، لكني لم أتحدث معه عن مباراة الغد وليس خيارا بالنسبة لنا، رغم أنه في حالة جيدة للغاية. الوضع في مصر

اصابات 122,086

تعافي 105,132

وفيات 6,943

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