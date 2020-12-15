شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية للاعبى الزمالك استعداداً لبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمجموعة من التدريبات البدنية على هامش المران بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، على تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، حيث قام المدرب بالتركيز على رفع الجانب البدني قبل مواجهة بيراميدز في بطولة الدوري.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره بيراميدز يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد 30 يونيو ضمن مواجهات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.