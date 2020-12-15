شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب ناعياُ جيرارد هولييه: أحد أساطير التدريب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نعى يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، وفاة المدرب جيرارد هولييه الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر 73 عاما. وقال كلوب لموقع ليفربول اليوم، إنه يوم حزين للغاية، لم أكن أعرف جيرارد جيدا، وقابلته مرتين فقط، ولكنه كون علاقة طيبة ومميزة معي في تلك اللحظات القليلة، جيرارد أحد أساطير التدريب، ولا شك أنه من أساطير ليفربول، لقد كان له تأثير كبير في النادي، وكان مدربا وشخصا رائعا أيضا، إنها خسارة كبيرة لنا جميعا.

كان المدرب الفرنسي الراحل قد أشرف على تدريب ليفربول منذ عام 1998 وحتى عام 2004، وخلال الأعوام الستة، قاد الريد لتحقيق ثلاثية تاريخية بالفوز بألقاب كأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الاتحاد الأوروبي في موسم 2000-2001.