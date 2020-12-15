شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمي مديراً فنياً لنجوم المستقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب وقع أمير عزمي مجاهد مدرب نادي الزمالك السابق علي عقود تدريب فريق نجوم المستقبل كمدير فني للفريق الكروي الأول ووقع اختيار ادارة النجوم علي أمير عزمي لتولي القيادة الفنية للفريق الاول لكرة القدم لسابق خبرته ومعرفته بالفريق الذي سبق وقاده كمدرب عام مع خالد جلال المدير الفني السابق. الوضع في مصر

اصابات 122,086

تعافي 105,132

وفيات 6,943

كانت هذه تفاصيل خبر أمير عزمي مديراً فنياً لنجوم المستقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.