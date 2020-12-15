قالت مصادر لأخبار اليوم بوزارة الطيران المدني، إن وزير الشباب والرياضة تواصل مع وزير الطيران، بشأن توفير طائرة خاصة لعودة منتخب الشباب من تونس.

وأكدت إنه جاري الآن العمل على تجهيز الطائرة .

كان 18 لاعبا والمدير الفني للمنتخب ربيع ياسين، قد أصيبوا بفيروس كورونا والتي أدت إلى عدم مشاركته فى دورة شمال إفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا فى موريتانيا.

من جانبه قال الدكتور وليد منصور طبيب منتخب الشباب في تصريحات صحفية، إن لاعبى المنتخب الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا لا يعانون أية أعراض قبل ظهور نتيجة المسحة، مؤكدا: "كل لاعبى منتخب الشباب الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا لم تظهر عليهم أية أعراض للفيروس".