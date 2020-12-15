وزير الرياضة عن أزمة منتخب الشباب: العودة من تونس "فنية".. وقد يجد جديد خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه تم التنسيق مع وزارة الطيران المدني لإرسال طائرة خاصة إلى تونس غدًا، الأربعاء، لإعادة بعثة منتخب مصر للشباب.

وأشار صبحي في تصريحات نُشرت ضمن بيان رسمي لوزارة الشباب والرياضة، إلى أن قرار إعادة منتخب مصر للشباب من تونس "فني بحت" بعد مراجعة الموقف مع عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، وربيع ياسين المدير الفني للمنتخب.

وقال صبحي: "تم التنسيق مع وزير الطيران المدني وسفير مصر في تونس لإرسال طائرة خاصة لإعادة منتخب مصر للشباب إلى القاهرة يوم الأربعاء".

وأكمل: "وفقًا لمعطيات الوضع الحالي، فيصعب على منتخب مصر استكمال منافسات دورة شمال أفريقيا بسبب النقص العددي للمنتخب في ضوء لوائح كاف، وذلك بعد التواصل مع عمرو الجنايني"

وأضاف: "الرؤية الفنية لجهاز منتخب مصر بقيادة ربيع ياسين أكدت غياب خطوط كاملة من قوام الفريق بسبب كثرة الإصابات بفيروس كورونا، وهو ما يصعب خوض المنافسات".

وأوضح: "يتم حاليًا متابعة الموقف ونتائج المسحات الخاصة بجميع اللاعبين خلال الساعات المقبلة للوقوف على أي مستجدات قد تؤثر بشكل نهائي على قرار مشاركة المنتخب في البطولة من عدمه ووفقًا للوائح الخاصة بها".

واختتم: "نتوجه بالشكر للسلطات التونسية من خلال التواصل مع وزير الرياضة التونسي الذي قدم كافة التيسيرات والدعم لمنتخب مصر مع كافة الجهات المعنية بالموقف".

الجدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي اعتبر منتخب مصر منسحبًا من مواجهة ليبيا التي كان مقررًا إقامتها اليوم، الثلاثاء، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للفريق "15 لاعبًا" في اللقاء نظرًا لكثرة الإصابات بفيروس كورونا.