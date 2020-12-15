يلا شوت حصري مشاهدة مباراة تشيلسي وولفرهامبتون بث مباشر wolverhampton vs chelsea اليوم 15/12/2020 في الدوري الانجليزي

تشكيلة تشيلسي المتوقعة ضد وولفرهامبتون

تشكيلة تشيلسي المتوقعة ضد وولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة الثالثه عشر مساء اليوم الثلاثاء من المتوقع ان يدخل نادي تشيلسي ضيفا بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي إدوارد مندي ، وفي خط الدفاع ريس جيمس، كورت

زوما، تياجو سيلفا، بن تشيلويل ، وفي خط الوسط ماتيو كوفاسيتش، نجولو كانتي، ماسون ماونت ، وفي خط الهجوم كاي هافرتز، أوليفيه جيرو، تيمو فيرنر.

بطاقة مباراة تشيلسي وولفرهامبتون

البطولة الدوري الانجليزي

الجولة الأسبوع 13

موعد المباراة 15-12-2020

توقيت المباراة 8:00 مساءاً بتوقيت مصر

القناة الناقله بي ان سبورت 1

معلق المباراة جواد بدة

ملعب المباراة مولينيو