مشاهدة مباراة تشيلسي وولفرهامبتون بث مباشر beIN Sports HD 2 اليوم 15/12/2020 في الدوري الانجليزي

يعيش أبناء المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد فترة ممتازة على المستوى المحلي والقاري، حيث تمكن البلوز من التأهل على رأس مجموعته ووقعت قرعته مع نادي أتلتيكو مدريد، في مواجهة صعبة للفريق الإمباراة تشيلسي وولفرهامبتونمباراة تشيلسي وولفرهامبتوننجليزي بدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

أما على المستوى المحلي فيمر الفريق بوضع جيد على مستوى النتائج بإستثناء المباراة الاخيرة للفريق أمام نادي إيفرتون والتي إنتهت بخسارة البلوز بهدف مقابل لاشيء ، ليتراجع البلوز من المركز الثالث على جدول ترتيب البريميرليج الى المركز الخامس حالياً.يستعد تشيلسي للعودة للمنافسة

مرة اخرى على مراكز مقدمة جدول الترتيب، من خلال حصد النقاط الثلاث كاملة في مواجهته القادمة، لكنه يصطدم بفريق قوي للغاية على أرضه نادي ولفرهامبتون، المتواجد حالياً في المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة.

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020، مباراة تشيلسي وولفرهامبتون على ملعب مولينيو، ضمن فعاليات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

من المقرر أن ينقل اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المغربي جواد بدة، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة اليوم

الحارس: ميندي.

الدفاع: ريس جيمس ، زوما ، تياجو سيلفا ، بن تشيلويل.

الوسط : كانتي ، كوفاسيتش ، ماسون ماونت.

الهجوم: كاي هافيرتز ، جيرو ، تيمو فيرنر.

تشكيلة ولفرهامبتون المتوقعة اليوم

الحارس: باتريسيو.

الدفاع: مارشال ، ويلي بولي ، كونور كودي ، سميدو.

الوسط : بويدينسي ، روبين نيفيز ، دوندونكير.

الهجوم: بيدرو نيتو ، آداما تراوري ، فابيو سيلفا.