الامارات | "كورونا" يحرم منتخب مصر من مواجهة ليبيا في بطولة شمال إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" يحرم منتخب مصر من مواجهة ليبيا في بطولة شمال إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبرت اللجنة المنظمة لبطولة شمال إفريقيا لكرة القدم المنتخب المصري للشباب منسحبا من مباراته أمام نظيره الليبي بسبب عدم اكتمال قائمة الفريق.

وقررت اللجنة المنظمة احتساب نتيجة المباراة لصالح المنتخب الليبي، وذلك بعد مرور نصف ساعة من الموعد المقرر لانطلاق المباراة.

وقدم المنتخب المصري قائمة تضم 14 لاعبا لخوض المباراة، بعد تعرض عدد من لاعبيه ومديره الفني ربيع ياسين للإصابة بفيروس كورونا المستجد، في حين تنص لائحة البطولة على تقديم قائمة لا تقل عن 15 لاعبا، وهو ما تمسك الاتحاد الإفريقي بتطبيقه.

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