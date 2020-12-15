الامارات | كومان للجماهير.. برشلونة لم يعد مرشحا للفوز بكل مباراة

شكرا لقرائتكم خبر عن كومان للجماهير.. برشلونة لم يعد مرشحا للفوز بكل مباراة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا رونالد كومان مدرب برشلونة اليوم الثلاثاء جماهير النادي وخبراء اللعبة إلى تقبل فكرة أن الفريق لم يعد مرشحا للفوز بكل مباراة. وسيتقابل برشلونة مع ريال سوسيداد متصدر الدوري الإسباني غدا الأربعاء ويأمل في البناء على فوزه الصعب 1-صفر على ليفانتي بعد هزيمتين قاسيتين أمام قادش ويوفنتوس في أسوأ بداية لموسم في الدوري في 33 عاما.

وقال كومان في مؤتمر صحفي "الضغوط هنا كبيرة والكل يطالبك بالفوز بكل مباراة.

وتابع "لكن وضع النادي بات مختلفا الآن ويجب أن نتقبل فكرة أننا لن نستطيع الفوز باستمرار".

وتعجب صحفيون بعد مباراة ليفانتي من قيام كومان بالدفع بالمدافع صمويل أومتيتي بدلا من المهاجم أنطوان جريزمان قرب النهاية لمساعدة فريقه على الحفاظ على التقدم في خطوة يرى خبراء أنها تتناقض مع فلسفة النادي الهجومية.

وعن ذلك قال كومان "أتفهم الانتقادات عندما تخسر أربع أو خمس مباريات لكن حين تعرضت لانتقادات بسبب الاستعانة بمدافع في الدقائق الأخيرة لم أفهم المغزى لأني كنت أرغب في الفوز.

"لا أشعر بالسعادة بسبب نتائج الفريق حتى الآن بعد أن خسرنا مباريات لم يكن يجدر بنا أن نخسرها. نسعى لتحسين الأمور والنتيجة التي حققناها في تلك المباراة كانت مهمة جدا.

"بذل الفريق مجهودا كبيرا وتحلى بالإيجابية وأتمنى أن تمنحنا النقاط الثلاث راحة البال التي نحتاجها في مباراة الغد".

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