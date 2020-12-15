الامارات | الزمالك ينهي أزمة المستحقات المالية للاعبيه

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهي أزمة المستحقات المالية للاعبيه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك المصري لكرة القدم عن انتهاء أزمة مستحقات اللاعبين وذلك عقب انتهاء مران الفريق اليوم الثلاثاء.

وقال قاسم في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الثلاثاء إن جميع اللاعبين سوف يتسلمون شيكات بمستحقاتهم المالية اليوم.

وأضاف: "كان هناك حرص شديد على صرف جميع المستحقات من أجل تركيز الفريق على مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث نسعى إلى توفير مناخ جيد للاعبين والجهاز الفني".

وتابع قاسم:" أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بالنادي يعمل بشكل متواصل على ملف تجديد وتعديل العقود وابرام التعاقدات الجديدة باعتباره المسؤول عن هذا الملف، وسوف سيكون هناك أخبار طيبة للجماهير خلال الفترة المقبلة".

وكان الزمالك قد افتتح مشواره في مسابقة الدوري بالفوز على المقاولون العرب 2 / صفر يوم السبت الماضي.

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