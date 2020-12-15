الامارات | حرمان قائد أستون فيلا من القيادة لمدة تسعة أشهر بسبب حادث تصادم

شكرا لقرائتكم خبر عن حرمان قائد أستون فيلا من القيادة لمدة تسعة أشهر بسبب حادث تصادم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عوقب جاك غريليش قائد فريق أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم بالحرمان من قيادة السيارات لمدة تسعة أشهر مع تغريمه أكثر من 80 ألف جنيه إسترليني (106 ألاف دولار)، بعد حادث تصادم بسيارته خلال فترة الإغلاق في بريطانيا في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة أنباء "برس أسوسييشن" أن شهود قالوا خلال جلسة استماع في محكمة برمنجهام إن غريليش /25 عاما/ كانت تفوح منه رائحة "خمور مسكرة" وكان يتلفظ بكلمات غير واضحة عقب التصادم الذي وقع في 29 مارس.

وكان غريليش قد اعترف في نوفمبر الماضي بإدانته بتهمتين تتعلقان بالقيادة، ومن بينهما اصطدامه بسيارته الــ "رينج روفر" بسيارتين أخريين كانتا متوقفتين في بلدة سوليهال بمنطقة ويست ميدلاندز.

وتتعلق التهمة الأخرى بقيادة غريليش بسرعة تزيد على 90 ميلا في الساعة على أحد الطرق، في 18 أكتوبر الماضي.

ومن المفترض أن يدفع غريليش الغرامة المالية المفروضة عليه خلال سبعة أيام، وعليه أن يتقدم بطلب للحصول على رخصة القيادة بعد انتهاء فترة الحظر المفروض عليه.

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