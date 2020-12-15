شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يشيد بتوتنهام ومورينيو قبل قمة البريميرليج غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، بمستوى منافسه توتنهام قبل مباراة الفريقين مساء غدا الأربعاء، ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتصدر توتنهام ترتيب البريميرليج، بفارق الأهداف عن حامل اللقب ليفربول، ويقدم منذ بداية الموسم الحالي، مستويات مميزة.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الافتراضي الخاص بالمباراة، "مورينيو أثبت بوضوح أن بإمكانه العودة، ما فعله مع توتنهام مثير للإعجاب جدا، طريقة لعبهم هذا الموسم جيدة حقا، لقد حولهم إلى ماكينات لتحقيق النتائج والعروض، ما يزال بإمكانهم الفوز حتى لو لم يقدموا أفضل ما عندهم، يدافعون بجماعية، وهو أمر مثير للإعجاب، لديهم العديد من اللاعبين، وفي مقدمتهم سون وكين، الفريق قادر على تهديد خصومه، بيرجوين مهم جدا في المرتدات".

وتحدث كلوب عن الثنائي كين وسون، فقال، "بالطبع عليك التأكد من سيطرتك على هاري كين في كل الأوقات، والأمر نفسه ينطبق على سون، في ظل التناغم بينهما، هناك الكثير من الأمور الجيدة التي يمكن قولها عن توتنهام، ورغم ذلك سنحاول الفوز بالمباراة".