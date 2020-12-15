شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز ملفات الأهلى على طاولة لجنة التخطيط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعقد لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، جلسة مع بيتسو موسميانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى، عقب مباراة غزل المحلة المقررة الجمعة المقبلة فى الجولة الثانية لبطولة الدورى الممتاز، لمناقشة عدد من الملفات التى تخص الفريق، أبرزها الصفقة السوبر المنتظر التعاقد معها خلال فترة القيد الشتوى لتدعيم الفريق إستعدادا للمشاركة فى مونديال الأندية التى ستقام فى فبراير المقبل.

وتنافش اللجنة برنامج التحضير لضربة البداية فى دورى أبطال إفريقيا أمام سونيديب بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من البطولة المقررة يوم 23 ديسمبر الجاري، كما تحسم اللجنة خلال الجلسة التعديلات التى طلبها المدرب لتعديل اللائحة لتشجيع اللاعبين على الإجتهاد خلال مباريات الموسم الجديد، بجانب حسم ملف طبيب الفريق الجديد المقرر أن ينضم للجهاز الفنى بعد رحيل الدكتور خالد محمود.

ووفقا لمصدر داخل النادى فان المدير الفنى طلب من المسؤولين صرف مكافأة الفوز بكأس مصر والبطولة الإفريقية قبل السفر الى النيجر لتشجيع اللاعبين على الإجتهاد وبذل قصارى جهدهم خلال الفترة المقبلة .