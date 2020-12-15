شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف مستحقات اللاعبين اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك على صرف جميع المستحقات الخاصة باللاعبين عقب انتهاء المران المقام حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وقال قاسم في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك بأن جميع لاعبي الفريق سوف يستلمون شيكات بمستحقاتهم عقب انتهاء المران.

وأضاف: "كان هناك حرص شديد على صرف جميع المستحقات من أجل تركيز الفريق على مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث نسعى إلى توفير مناخ جيد للاعبين والجهاز الفني".

وتابع : "الكابتن أيمن يونس يعمل بشكل متواصل على ملف تجديد وتعديل العقود وابرام التعاقدات الجديدة باعتباره المسؤول عن هذا الملف، وسوف سيكون هناك أخبار طيبة للجماهير خلال الفترة المقبلة".