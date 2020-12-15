شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار «رابيد تيست» للاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى اختبار «رابيد تيست» للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق المقامة حالياً على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وقام الجهاز الطبي للفريق، بقيادة الدكتور محمد أسامة، بالاطمئنان على حالة اللاعبين الطبية قبل انطلاق التدريبات.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره بيراميدز، الخميس المقبل، على ملعب استاد 30 يونيو ضمن مواجهات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.