شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة فنية بين باتشيكو ولاعبي الزمالك استعدادًا لمباراة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليًا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وحرص باتشيكو على شرح العديد من المهام الفنية والتكتيكية المراد تنفيذها خلال المران، حيث طالب المدرب اللاعبين بضرورة التركيز في المواجهة المقبلة أمام بيراميدز وحسم الثلاث نقاط.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، الخميس المقبل، على ملعب استاد 30 يونيو ضمن مواجهات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.