شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع عقود رعاية لثلاثة لاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع عقود تسويق ووكالة لثلاثة لاعبين بحضور كل من العميد صبري مصيلحي رئيس جهاز الرياضة العسكري، و اللواء أحمد ناصر رئيس الكونفدرالية الإفريقية، والدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية، والدكتور وليد الملاح رئيس مجلس إدارة شركة روابط الرياضية، وعدد من قيادات الوزارة.

وتتضمن عقود الرعاية -التي يعقدها جهاز الرياضة العسكري وشركة روابط الرياضية- كلاً من اللاعب عبد الخالق البنا بطل التجديف الدولي، واللاعبة بسملة السلاموني بطلة الثلاثي الحديث، واللاعبة البارالمبية ريحاب أحمد بطلة رفع الأثقال.

ولفت وزير الشباب والرياضة عن توجه الوزارة بالتعاون مع اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية في توفير الرعاية والدعم لأبطال مصر من اللاعبين الواعدين المتوقع لهم الفوز بمختلف المنافسات الدولية، وذلك من خلال إدارة منهجية، مشيراً أن هذا التوجه قد أتى بثماره من خلال توفير الرعاية لنحو 55 لاعب ولاعبة حتى الآن.

وقدم الوزير الشكر والتقدير إلى جهاز الرياضة العسكري، وروابط الرياضية على الدور التنموي في المشاركة في منظومة الرعاية والدعم اللاعبين، متمنياً التوفيق لأبطال مصر الرياضيين، وتحقيق مزيد من النجاح في مسيرتهم.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وليد الملاح أن شركة روابط نفذت العديد من الأعمال أهمها رعاية اللاعبين الأوليمبيين والبارالمبيين خلال الفترة الماضية، مقدماً الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل لأبطال مصر، وتشجيعه المستمر للاستثمار الرياضي.